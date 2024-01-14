اقرأ في عدد الوطن غدا.. حدود مصر خط أحمر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

البرلمان يرفع الحصانة عن «نائب الشيكات» ويُحيل «نائبة الغش» للتحقيق

اتفاق «مصري - صيني» على رفض تهجير الفلسطينيين

1200 ناشر من 70 دولة يشاركون في «معرض الكتاب» تحت شعار «نصنع المعرفة»

وزير المالية: شراكة استراتيجية مع «التنمية الجديد» لجذب الاستثمارات

منتخب مصر يستعد لـ«غانا»

الصفحة الثانية

صراع مسلح بالسودان.. وخلافات في ليبيا.. وحرب طاحنة تضرب فلسطين

مصر رداً على تصريحات «نتنياهو» بشأن «محور فيلادلفيا»: «نضبط حدودنا ونسيطر عليها»

ساحات مشتعلة شرقاً وغرباً وجنوباً.. وتحركات لحماية الأمن القومي

أستاذ القانون الدولي: «نتنياهو» يحاول تبرير إخفاق حكومته في تحقيق الأهداف المعلنة

الصفحة الثالثة

100 يوم مساعدات من مصر إلى غزة.. الأرقام تتحدث عن نفسها

برلمانيون: الادعاءات الإسرائيلية للاستهلاك المحلي.. ومصر قوية ولا يُفرض عليها الأمر الواقع

إسرائيل تعترف بكذبتها

رئيس «دفاع النواب»: رسائل «السيسي» حاسمة لمنع تصفية القضية.. ويتعامل مع الأزمة بعقل وحكمة وصبر

الصفحة الرابعة

البرلمان يرفع الحصانة عن «نائب الشيكات» ويحيل «نائبة الغش» للتحقيق.. والأحزاب: لا يوجد أحد فوق المساءلة

رئيس الوزراء من «العاصمة الإدارية»: أنفقنا نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة

«حجازى»: نهضة الدولة تبدأ من التعليم.. وخطة استراتيجية للتوسع في بناء المدارس

الصفحة الخامسة

«ساحرة الجنوب».. بلد الناس الطيبين

«وعود تتحقق».. «بلاد الدهب» تعود لرونقها بمشروعات قومية وخدمية

«حياة كريمة».. طفرة تنموية في 116 قرية و380 تابعا بـ26.8 مليار جنيه

«الطابية التاريخية».. متحف مفتوح لتعزيز السياحة الثقافية

نموذج للتنوع التاريخي والثقافي.. «نوبر» أقدم بازار سياحي بالمدينة

الصفحة السادسة

أسامة أنور عكاشة يغيّر بوصلة خالد يوسف

سيناريو تل أبيب الذي فضحته القاهرة!

متطوعو التحالف الوطني.. «نضال من نوعٍ آخر»

وأنتِ شغلتك إيه في جروب الماميز؟

الصفحة السابعة

حفل افتتاح مبهج لـ«كان».. السنغال تبدأ مهمة الحفاظ على اللقب.. وصدام بين «الكاميرون وغينيا» و«الجزائر وأنجولا»

محمد صلاح يبحث عن تعزيز أهدافه الدولية ويطارد رقم حسام حسن في «أمم أفريقيا»

الفراعنة يبدأون التحضير لمواجهة غانا و«فيتوريا» يتسلم تقريراً عن «البلاك ستارز»

5 مدربين حققوا الفوز باللقب.. مجري وويلزي «ثنائي أجنبي» و3 «مصريين» أبرزهم «الجوهري وشحاتة»

الصفحة الثامنة

«حدوتة منسية».. نقلة فنية في مشوار محمود حجازي

إقبال طلابي على معرض تبادل الكتب مجاناً

«أحمد» يصنع 13 ماكينة لفتح بيوت الشباب

«مجّات روسي» بدماغ «مصرية» تختار الوردة ولّا «البومة»

فسحة «نُص السنة» في الأقصر: بر وجو ونيل بـ50 جنيه وأنت طالع