معلومات الوزراء: 5.4 تريليون دولار القيمة المتوقعة لتحويلات العاملين بالخارج للبلدان النامية

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن القيمة المتوقعة لتحويلات العاملين بالخارج إلى البلدان النامية خلال الفترة من 2022 (2030)، نحو 5.4 تريليون دولار، مشيرا في تقرير صادر عنه ضمن سلسلة تقارير معلوماتية بعنوان «التحويلات المالية للعاملين بالخارج الوضع العالمي والمحلي»، أنه من المقدر أن يتم ادخار أو استثمار حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي من إجمالي الأموال المحولة.

تحويل الأموال عبر الهواتف المتنقلة

ولفت المركز إلى أن %6 في المتوسط، نسبة تكلفة عمليات تحويل الأموال من إجمالي المبلغ المحول، أي ضعف النسبة المستهدفة البالغة %3 والمحددة في أهداف التنمية المستدامة، ما يعطي التحويلات المالية فرصة نمو هائلة في الخدمات المالية المبتكرة، من خلال تحويل الأموال عبر الهواتف المتنقلة، وتقنية سلسلة الكتل (Block Chain)، لإحداث تحول جذري في الأسواق، وخفض تكلفة تحويل الأموال.