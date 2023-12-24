محجر صحي للحوم الحية في دمياط.. مشروع قومي متكامل لخدمة أهداف التنمية

مشروع متكامل تشهده محافظة دمياط لتوفير لحوم آمنة بأسعار مناسبة، من خلال توفير محجر صحي للحوم الحية المستوردة من الخارج داخل أرض المشروع، إلى جانب إنشاء مجزر آلي يطبق الاشتراطات الصحية، ويستفيد من المخلفات الحيوانية في صناعات إعادة التدوير، إضافة إلى توفير أماكن استثمارية لصناعات منتجات اللحوم ومنافذ لبيعها بالمشروع.

تفاصيل مهمة عن المشروع

الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كشفت تفاصيل مهمة عن المشروع، أولها أنّه عبارة عن محجر ومجزر استثماري وآخر حكومي، واصفة المشروع بأنّه «قومي»، ويشتمل على محطة تدوير مخلفات: «المشروع متكامل ويخدم صحة المواطنين والبيئة ويأتي ضمن خطط التنمية المستدامة».

يخدم المشروع المواطن بشكل صحي، حيث يُدار إلكترونيا بالكامل، وتتم عملية الذبح إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، وفق ما كشفته «عوض» في فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحة أنّه حتى مخلفات الحيوانات يتم الاستفادة منها في إنتاج أعلاف للأسماك أو الحيوانات المنزلية الأليفة.

منفذ لبيع اللحوم

يوفر مشروع المجرز الآلي اللحوم بأسعار مناسبة وصحية، ويشتمل على محطة معالجة ثلاثية للتخلص الآمن من أي نفايات، ووفق محافظ دمياط، يتم استيراد الماشية من الخارج وحجرها ثم ذبحها في المجرز، ويشتمل المشروع على منطقة استثمارية لعمل أي منشأة تخدم منتجات اللحوم، فضلا عن وجود منفذ لبيع اللحوم، ويقع المشروع خارج الكتلة السكنية قرب ميناء دمياط وبورسعيد وهو على الطريق الدائري.