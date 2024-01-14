جمهور الشرقية يحتفل بتسجيل محمد صلاح الهدف الثاني في شباك موزمبيق

سادت حالة من الفرحة بين الجمهور على المقاهي وداخل الأندية ومراكز الشباب في الشرقية، بعد تسجيل اللاعب محمد صلاح هدف التعادل في مباراة موزمبيق.

وسادت حالة من الفرحة بين الجمهور بعد تسجيل مصر الهدف الأول في المباراة التي جمعت بين منتخب الفراعنة ونجوم المامبا، فيما سادت حالة من الهدوء والحزن بعد تعادل منتخب موزمبيق، قبل أن يتفوق مسجلا الهدف الثاني، ليختتم صلاح التسجيل بهدف التعادل في شباك موزمبيق.

مراكز الشباب فتحت أبوابها لاستقبال المشجعين

وكان الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب، قام بتوجيه مراكز الشباب بفتح أبوابها لاستقبال الأعضاء ورواد مراكز الشباب لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية، بناء على توجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.