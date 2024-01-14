كيفية مشاهدة مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا على الشاشات Smart Tv

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي انطلقت أمس في نسخته الـ34، والمقامة في كوت ديفوار التي تقع في غرب إفريقيا، وذلك بمشاركة 24 منتخبا من ضمنها المنتخب المصري الذي يقام نظيره منتخب موزمبيق اليوم، لذلك يبحث الكثيرون عن كيفية مشاهدة مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا علي الشاشات Smart Tv.

مشاهدة مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

يمكن مشاهدة مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا علي الشاشات Smart Tv من خلال قنوات مجانية ناقلة والتي منها القناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي ولكنها تكون مشفرة ويمكن فكها من خلال إذخال هذه الشفرة 1100001100000000.

من ضمن القنوات المجانية التي يمكن من خلالها مشاهدة مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا علي الشاشات Smart Tv هى مجموعة قنوات beIN Sports HD 2 Max والتي يكون ترددها 11623 والاستقطاب عمودي بمعدل الترميز: 27500.

القنوات المجانية الناقلة

وجاءت من ضمن القنوات المجانية الناقلة لمبارايات كأس أمم أفريقيا هى:

-قناة Max sport

القمر الصناعي Hellasat 39E

التردد: 11595

- قناة 5Plus HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

- قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

- قناة Max sport

القمر الصناعي:Bulgariasat 1.9E

التردد: 12418

-قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30w

التردد: 12207

- تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6مفتوحة

وتنطلق اليوم مباراة منتخب مصر وموزمبيق في بطولة كأس أمم أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.