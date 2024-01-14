أيمن يونس بعد تعادل الفراعنة مع موزمبيق: المباراة تحولت لكابوس في الشوط الثاني

عقب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على تعادل الفراعنة أمام موزمبيق اليوم قائلا إن المباراة تحولت لكابوس على منتخب مصر في الشوط الثاني، ونجح مدرب منتخب موزمبيق في اللعب بشكل مميز بالشوط الثاني، ونجح في استغلال قلة تركيز منتخب مصر، والتي صعبت المباراة بشكل أكبر على المنتخب المصري في الشوط الثاني.

بداية منتخب مصر اليوم مهزوزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن بداية منتخب مصر اليوم مهزوزة وتجعل الكثير من اللاعبين يعيدون حساباتهم من جديد، ومباراة غانا المقبلة أصبحت مصيرية بالنسبة للفراعنة من أجل الحفاظ على بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

فيتوريا يحتاج لمراجعة حساباته من جديد

وتابع نجم منتخب مصر، أن فيتوريا يحتاج لمراجعة حساباته من جديد في المباراة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء ما شوهد بمباراة اليوم من قبل عدد كبير من اللاعبين من استهتار وقلة تركيز، مشددا على أن لاعبين كثيرين أدائهم كان غير مقنع داخل أرضية الملعب.