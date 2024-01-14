جنوب إفريقيا: قدمنا أدلة تثبت تورط الاحتلال الإسرائيلي بجرائم حرب

قال زين دانغور المتحدث القانوني باسم محامي جنوب إفريقيا في دعوها بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، «عمدنا خلال الجلسات الماضية على إبراز الأدلة والوثائق التي تثبت تورط حكومة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

إدخال المساعدات لقطاع غزة

وقال زين دانغور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»: كما طالبنا بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أن محامي الاحتلال يسعون لتلابس الأدلة وإخفاء الحقائق التي تورط حكومة بلادهم في جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

مساندة ألمانيا لهيئة دفاع الاحتلال

وتابع المتحدث باسم محامي جنوب إفريقيا: مساندة ألمانيا لهيئة دفاع الاحتلال أمام المحكمة كان متوقعا؛ نظرا لعلاقتهم التي تمتد لسبعين عاما «وبخصوصنا نحن دعمتنا عدة دول خلال الأسبوع الماضي ونتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة»، مختتما حديثه موجها التحية لمصر وشعبها.