عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مذكرة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل التزمت بالحياد

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جنوب إفريقيا استندت في القضية التي رفعتها على إسرائيل لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

حيادية مذكرة جنوب إفريقيا

وأضافت عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مذكرة جنوب إفريقيا أكدت أن ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعًا عن النفس، وأشادت بحيادية المذكرة.

وأضافت أن الإبادة الجماعية تم تعريفها في الاتفاقية سالفة الذكر بأنها: «أفعال تُرتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية»، وأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو جريمة إبادة مكتملة الجوانب إذ تعمل على قتل العديد من السكان الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

محاكمة إسرائيل

يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها في هذه القضية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وعملت جنوب إفريقيا على توثيق الجرائم المرتكبة وقدمت مذكرة مكونة من 84 صفحة تضم الجرائم التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الصراع الحالي في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.