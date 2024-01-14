خبير سياسي: تناغم بين مصر والصين حول القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة وزير خارجية الصين إلى مصر لها دلالات سياسية عديدة، منها أن مصر هي المحطة الأولى للعديد من الزيارات التي سيقوم بها وزير الخارجية الصيني، وهو ما يؤكد على دور مصر المحوري في المنطقة، ودورها التاريخي في أحد أعضاء عدم الانحياز فضلا عن قيادتها للشرق الأوسط والمنطقة العربية.

التناغم بين الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أنه يوجد توقيع لشراكة استراتيجية هامة بين الدولتين، وهي ما تؤكد أن مصر ستصبح دولة أولى بالرعاية بالنسبة للاقتصاد الصيني والعلاقات الاقتصادية المتميزة، فضلا عن التناغم بين الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكلا الدولتين يؤكدان على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين

وتابع أن وزير الخارجية الصيني أكد على ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من الشعب الفلسطيني، وحقن الدماء، فضلا عن الاتفاق على ضرورة تأكيد وتمكين الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الدعم الصيني لمصر فيما يتعلق بالملاحة البحرية يأتي في ضوء الدعم المتبادل خاصة أن مصر سبق وأن دعمت الصين من قبل، ومصر تؤكد دعمها للصين في رسالة هامة في ضوء التوترات السياسية في الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بأزمة تايوان بالنسبة للصين والتي تعد قضية أمن قومي بالنسبة لها.