أستاذ علاقات دولية: مصر أعادت التوازن للموقف الدولي نحو القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ معظم دول العالم أظهرت دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي فور وقوع أحداث 7 أكتوبر، دون مراعاة لوجود طرف آخر يحتاج إلى دعم وفق مبدأ المساواة والعدل، موضحا أنّ الإدارة الأمريكية والغرب حريصون على إعطاء إسرائيل حقوقها كافة، بعد اختزال الصراع في يوم 7 أكتوبر فقط، وتجاهل 75 عاما كاملة من الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

حل الدولتين لتسوية الصراع

وشدد فارس، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين لتسوية الصراع، مشيدا بالموقف المصري الواضح من اليوم الأول الذي أعاد الاتزان للموقف الدولي.

دول العالم عدلت موقفها من القضية الفلسطينية

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أنّ الكثير من المواقف الدولية عادت الى الحكمة والرشد بعد تعديل موقفها من القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنّ دعم العالم الآن لحل الدولتين يعكس تغير المواقف الأوروبية بشكل كبير.