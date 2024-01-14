قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إنّ بلاده تتفهم بشكل كامل الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنّ الصراع المستمر في قطاع غزة أودى بحياة المدنيين، إضافة إلى تفاقم أزمات إنسانية خطيرة.

وأضاف وانج يي وزير الخارجية الصيني خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، أنّ الصراع في غزة أدى إلى وجود تداعيات أثرت على المنطقة، مشيرا إلى أنّ الصين تقف دائما إلى جانب العدالة والإنصاف.

وتابع أنّ الصين تعمل سويا مع الدول العربية والإسلامية على وقف إطلاق النار والقتال وبذل الجهود كافة لحماية المدنيين، مشيرا إلى أنّ الصين تبذل جهودا حثيثة لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية.

ووصف وزير الخارجية الصيني، استمرار القضية الفلسطينية 76 عاما دون حل ظلما تاريخيا، مؤكدا أنّه لا يجوز أن تستمر مدة أطول من ذلك.

وأكمل أنّه بالصورة الحالية في غزة يجب وقف النار والقتال بأسرع وقت ممكن، لتكون أولوية المجتمع الدولي وفوق كل الاعتبارات، مشيرا إلى أنّ حرب غزة أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص والوضع هناك خطير جدا.