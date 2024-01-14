أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024، بمعدل 6 أيام للامتحانات بداية من يوم الأربعاء المقبل وتنتهي الأربعاء الموافق 24 يناير المقبل.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية يوم 24 المقبل لتبدأ إجازة نصف العام الدراسي الأول من يوم 27 يناير وتستمر لمدة 14 يوما، وفيما يلي تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 وجاءت كالتالي:

1- الأربعاء 17 يناير: امتحان مادتي الجبر والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2- الخميس 18 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

3- الأحد 21 يناير: امتحان مادتي اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الرياضية.

4- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

5- الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادة العلوم.

6- الأربعاء 24 يناير: الهندسة والتربية الدينية.