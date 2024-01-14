تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

عقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة _مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، اجتماعاً موسعاً بمديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، وتطرق الإجتماع إلى مناقشة الإستعدادات النهائية لأمتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والمقرر أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير الحالى وتنتهى الأربعاء الموافق24/1/2024.

وشدد على الآتي:

- سرية الإمتحانات مسئولية المدير العام ووكيل الإدارة

_ لا يتم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات .

_ التأكد من نظافة الفصول والمقاعد وان تكون مناسبة للمرحلة العمرية لطلبة الإعدادية .

_ وأكد على ضرورة التواصل مع السادة رؤساء الأحياء والتنسيق معهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ورفع الأشغالات وإزالة المخلفات أمام المدارس يومياً .

_ التنسيق مع الأقسام لتأمين اللجان الامتحانية واوراق الأسئلة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحفظ وسلامة الطلاب واستقرار اللجان الامتحانية .

كما شدد " مدير المديرية " على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيا بدخول أو إستخدام التليفون المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين.

كما وجه بضرورة تهيئة المناخ المناسب والهدوء وبث روح الطمأنينة داخل نفوس الطلاب لكى يتمكن الطلبة من أداء الأمتحان بدقة.

_ كما ناشد أن يتم سرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة على مستوى المديرية طول فترة الامتحانات وتطييق وتفعيل غرفة عمليات الإدارات التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية وتواجد الموجه العام والمشرف على وضع الامتحان .

_ يكلف رؤساء لجان سير الامتحان أحد الملاحظين مما يشهد له بالنزاهة والكفاءة للقيام بالعمل كمسئول أمن اللجنة ويعاونه بعض العاملين للإشراف على البوابات أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة.

_ عدم السماح للطلاب بدخول الحقائب الخاصة بهم إلى مقر اللجنة .

_ عدم دخول أى أفراد إلى المدارس ( اللجان ) إلا الأشخاص المصرح لهم بمتابعة الإمتحانات مع حظر دخول أو تجول العمال داخل اللجان إلا بعد موافقة من رئيس اللجنة .

_ التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها فى نهاية اليوم الا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام وتم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الامن الخاصة بغلق اللجنة .

_ إعلان جدول الإمتحانات للطلبة فى أماكن ظاهرة وواضحة .

_ عدم الاعلان وتداول أى بيانات أو النتيجة أو احصائيات خاصة بالامتحانات لأى جهة الابعد اعتمادها وورود فاكس من المديرية بالاعلان ( مدير المديرية مباشر ) .

آكد مدير المديرية أن بداية إمتحانات الصف الثالث الإعدادي تبدأ يوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 وعلى جميع القائمين على الامتحان أن يتم التجمع فى المطبعة السرية فجر اليوم نفسه.

_ شدد التنبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الإعدادية بدقة والتوقيع عليها.

_ يتم موافاة إدارة شئون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة بالمستشفيات للشهادة الإعدادية.

_ مراعاة التصحيح بدقة و الرصد أولا بأول فى الشيت .

_ مراعاة انتقاء رؤساء لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

_ الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو أى وسيلة أخرى لغرفة عمليات المديرية .

كما أصدر مدير المديرية بعض التعليمات الخاصة بأعمال إمتحانات الصفين الأول و الثانى الثانوى والتى بدأت في الفترة من ٢٠٢٤/١/١٣ وتستمر حتى حتى ٢٠٢٤/١/٢٤

_ الإمتحان الالكتروني هو الإمتحان الاصلى للطلاب ، لذا يجب التنبيه على أن لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقى فى بداية الامتحان الالكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطور التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

_ التأكيد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الإمتحان وذلك ضماناً لحق الطالب .

_ التأكيد على أن يكون الامتحان الورقى للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا ( منازل _ الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الأمتحان الالكترونى) هو ذات الامتحان الالكترونى.

_ بالنسبة لطلاب الدمج تعقد أمتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة .

_ ممنوع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول أو السماعات أو الساعات أو أى وسائل أخرى ذات اللجان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة وتطبيق قانون مكافحة الغش

_ اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان الالكترونى / ورقى طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان سرية الامتحان .

كما أكد ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات على ضرورة تكاتف الجميع من أجل الصالح العام، وفى ذات السياق تحدث محمد بدر مدير الإدارة القانونية عن كافة الإجراءات القانونية المتبعة فى أعمال الامتحانات .

كما أشار أسامة يس مدير إدارة الموارد البشرية إلى ضرورة سرعة إحضار بعض الأوراق الخاصة بالمعلمين الجدد ، كما نوه عن إرسال مفردات مرتب المعلمين الجدد ٣٠ ألف معلم للادارات للبداء ف صرف مرتباتهم .