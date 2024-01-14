وكيل «تعليم الدقهلية» يشدد على منع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

شدد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية التي تبدأ 18 يناير الجاري، وعدم السماح بدخول أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لمحاولات غش.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية، للاستعداد للامتحانات، عبر «الفيديو كونفرانس»، بحضور إبراهيم طلعت، رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية.

وأشار «شعبان» في بيان، إلى أن الاجتماع جاء في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة الانتهاء من كافة استعدادات اللجان الامتحانية، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لشهادة إتمام مرحل التعليم الأساسي الإعدادية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية تبدأ الخميس 18 يناير، وتنتهي الخميس 25 من نفس الشهر، إذ يؤدي 108 آلاف و332 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، أمام 569 لجنة امتحانية.

وأكد ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بكل هدوء ويسر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه «شعبان» خلال الاجتماع، بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية المنعقدة طوال أيام الامتحانات وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بصفة مستمرة؛ لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.