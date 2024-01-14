انطلاق قافلة التحالف الوطني «ستر وعافية» في الأقصر 19 يناير

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفدًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضم كل من، أحمد الشاطر نائب مدير العمليات بالتحالف الوطني وأحمد العربي، مسؤول تنفيذي لقوافل التحالف الوطني، وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة لإقامة قافلة «ستر وعافية»، والتي تعد من أهم القوافل التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إقامة قافلة

قال مدير العمليات بالتحالف الوطني، إنه من المقرر إقامة القافلة بإحدى قرى محافظة الأقصر يوم 19 يناير الجاري، وتشمل مجموعة متنوعة من الخدمات، أبرزها قافلة طبية تضم العديد من التخصصات وحملات متعددة لتوزيع مواد غذائية وبطاطين ومعرض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب عدد من الغارمات، والتمكين الاقتصادي وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

تيسير عمل القافلة

ووجّه محافظ الأقصر، بتسخير كافة إمكانيات المحافظة بهدف تيسير عمل القافلة، لافتا إلى أهمية الدور المجتمعي للتحالف الوطني والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، لدعم خطط وجهود الحكومة في المجالات التنموية التي تهم المواطنين بما يساهم في تحسين مستوي المعيشة لهم وتيسير الخدمات المقدمة إليهم، مشيدا بجهود التحالف في العديد من المبادرات ومجالات العمل الأهلي والتنموي والتي كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين.

شهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة واللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والعميد أحمد الهواري، رئيس مدينة الزينية ومحمود شاهين رئيس مدينة البياضية.