الدعاء للميت بعد دفنه.. الدكتور علي جمعة يوضح أفضل السنن

الدعاء للميت بعد دفنه، أمر يتبعه البعض من أهل المتوفى، ويتساءل البعض منهم هل هناك دعاء معين أو قول معين يُقال عند دفن الميت أو يُدفَن ويُترَك وينصرف الناس؟ وهو ما أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا أن الدعاء للميت بعد دفنه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر به.

ماذا بعد دفن الميت؟

واستشهد في رده على السؤال عبر موقع دار الإفتاء الرسمي بما ورد في الحديث الشريف عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذ قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود.

الدعاء للميت في المقابر

وأكد مفتي الجمهورية الأسبق، أنه يُستحبّ الدعاء للميت بعد دفنه بأن يقوم رجل من المُشيّعين ممَّن يُجيد الدعاء ويقول: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله»، أو أيّ دعاء آخر يجيده الداعي.

الدعاء للميت بعد الدفن جهرا أم سرا

وحول هل الدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟ أجاب الدكتور علي جمعة، مؤكدا أن الدعاء للميت مستحبٌّ مُطلَقًا دونَ تقييدٍ بسرٍّ أو جهر، إلا أن الدعاء في الجَمع جهرًا أولى وأجْمَع للهمّة وأرجى للقبول، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ» رواه الترمذي.