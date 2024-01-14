أستاذ تاريخ يكشف السبب الحقيقي لزرع إسرائيل في المنطقة العربية

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ جامعة القاهرة، إن هناك عشرات السنوات مرت على القضية الفلسطينية دون حل، وهذه القضية طوال عمرها تسمى بقضية الفرص الضائعة، مشيرًا إلى أن جيله ولد في ظل هذه الأزمة، وقد يرحل إلى العالم الآخر، والأزمة مستمرة.

الفكر الصهيوني ليس وليد المنطقة العربية

وتابع «عفيفي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الفكر الصهيوني ليس وليد المنطقة العربية، وأعيد بعثه مرة أخرى مع نهاية القرن التاسعة عشر في أوروبا، بهد حل المشكلة اليهود الموجودة في أوروبا، مشيرًا إلى أن اليهود عاشوا في المجتمعات العربية والإسلامية بهدوء ودون مشاكل.

المشكلة اليهودية بدأت في أوروبا

ولفت إلى أن المشكلة اليهودية بدأت في أوروبا نتيجة اضطهاد الأوروبيين لليهود، خاصة في المانيا وإسبانيا، مشيرًا إلى أن الفكر الصهيوني نشأ لعلاج أزمة اليهود في أوروبا، وترتب عليه زرع دولة إسرائيل في المنطقة العربية.