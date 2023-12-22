ضربة جديدة.. انخفاض حاد في هجرة اليهود إلى إسرائيل بسبب طوفان الأقصى

قدمت وزارة الهجرة والاندماج الإسرائيلية إحصائيات بشأن أعداد اليهود الذين يهاجرون إليها، وبحسب الأرقام التي نقلتها وسائل إعلام رسمية، تظهر انخفاضاً حادًا في أرقام المهاجرين اليهود إلى إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ففي الشهرين الماضيين لم يصل إلى إسرائيل سوى 1000 مهاجر فقط خلال كل شهر.

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تراجع هو الأكبر في أعداد المهاجرين إلى إسرائيل

وأشارت الأرقام إلى أن هذا التراجع يمكن التعرف عليه من خلال المقارنة بشهر يناير في بداية عام 2023، إذ وصل إلى إسرائيل 7000 مواطن، وفي مارس على سبيل المثال وصل إليها 6 آلاف مهاجر يهودي، ليصبح العدد الذي وصل في نوفمبر وأكتوبر وصل لأدنى مستوى منذ بداية العام.

لكن وزارة الهجرة والإندماج الإسرائيلية ورغم هذا التراجع الكبير في الهجرة إلى إسرائيل، ترى أنها ستعود إلى الارتفاع وبشكل حاد، وتراهن في ذلك على ما أسمته ارتفاع موجة «معاداة السامية» التي تجتاح الدول الغربية، وكذلك أمريكا الشمالية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ارتفاع معدلات الهجرة من إسرائيل

ويتزامن تقرير وزارة الاندماج والهجرة بشأن تراجع معدلات الهجرة إلى إسرائيل مع تقارير وإحصاءات رسمية أخرى، كشفت مغادرة أكثر من 370 ألف شخص منذ 7 أكتوبر، وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل أن هناك مئات الآلاف يتقدموا بطلبات للهجرة من إسرائيل.

وتشير إحصائية أخرى ذكرتها القناة الإسرائيلية 12، إلى أن هناك ارتفاعًا في معدلات طلب الجنسيات الأجنبية من قبل الإسرائيليين، لا سيما الجنسية البرتغالية، بعد أن أتاحت لشبونة طلب التأشيرات لليهود الراغبين في الخروج من إسرائيل.