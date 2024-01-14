وزيرة الثقافة: معرض القاهرة الدولي للكتاب يهدف لتكريم كوادر رفيعة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن معرض الكتاب في دورته الـ55، يهدف للاحتفال بعدد من الكوادر رفيعة المستوى في مصر منها طه حسين، للتأكيد على تأثير الكتاب العظماء على الحياة الثقافية على مدار سنوات عديدة، موضحا أن جناح الطفل بالمعرض سيكون على مستوى مميز ومساحة كبرى.

شخصية معرض الكتاب هذا العام

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن شخصية المعرض هذا العام للتأكيد على الهوية المصرية المؤرخ وعالم الآثار سليم حسن، وسيفرد لها مساحة كبرى، وسيكون هناك مجموعة كبرى من الفعاليات الثقافية حوالي 550 فعالية بمشاركة 1200 دار نشر.

عدد العارضين في معرض الكتاب

وتابعت أن عدد العارضين في معرض الكتاب، سيتخطى 5 آلاف عارض بجانب عروض فنية مصرية على مدار 14 يوما لمعرض الكتاب منذ بدايته في دورته الـ55، موضحة أن هناك نوع جديد من الفعاليات، وهو مؤتمر اليوم الواحد، الذي سيناقش القضايا الثقافية المهمة مثل الثقافة الرقمية، ومجموعة كبيرة من القضايا الثقافية المهمة.

واستكملت أنه انطلقت مبادرة جديدة منذ العام الماضي، بطرح كتب بأسعار رمزية، ويتم طرح الكتب والسلاسل القديمة بأسعار رمزية، منها كتب تُعرض بـ3 جنيها، وتم الاتفاق على تقديم تخفيضات على أسعار الكتب تصل لـ50%.