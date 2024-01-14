مواصلات معرض الكتاب 2024 من مختلف مناطق القاهرة.. «شوف إيه أقرب لك»

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين التي تنطلق ابتداء من 24 يناير الجاري، زواره يوميا من 10 صباحا حتى 8 مساء، عدا يومي الخميس والجمعية من 10 صباحا وحتى 9 مساء، وذلك في الفترة من 25 يتاير وحتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويشارك في هذه الدورة من معرض الكتاب 70 دولة من مختلف قارات العالم، وتشهد الدورة زيادة في أعداد المشاركين حيث يشارك 1200 ناشر من مختلف الدول وبزيادة 153 ناشرا عن الدورة الماضية.

وتحمل الدورة الـ55 شعار «نصنع المعرفة.. ونصون الكلمة»، وتم اختيار سليم حسن عالم المصريا شخصية المعرض ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل وتحل النرويج ضيف شرف.

مواصلات معرض الكتاب 2024

وتيسييرا على زوار المعرض فقد خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، ومن مختلف أنحاء القاهرة وتعمل عليها 115 سيارة بزمن تقاطر 20 دقيقة.

وتنطلق هذه الخطوط من عبدالمنعم رياض، ودوران شبرا والنزهة الجديدة، والأميرية، وميدان الجيزة، وصقر قريش، والمظلات.