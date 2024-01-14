«الناشرين المصريين»: استيعاب جميع طلبات المشاركة في معرض الكتاب المقبل

أعلن سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته المقبلة.

الحفاظ على منجزات الدولة المصرية

ووجه خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض الكتاب الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه الدائم والمستمر للمثقفين والناشرين، وجميع أدوات القوى الناعمة في مصر، وخاصة في ظل بناء الجمهورية الجديدة، تأكيدا على أن أساس بناء الجمهورية الجديدة يقوم على الصحة والتعليم والثقافة، واعتبار الثقافة إحدى أهم أدوات البناء للإنسان المصري فكريا واجتماعيا، وما سيحافظ على منجزات الدولة المصرية التي تقوم بها.

وأضاف أن الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مميزة؛ لأنها تنم عن نجاح باهر لمعرض الكتاب الذي يعد من أكبر المعارض الدولية للكتاب، وخاصة في ظل ما لمسناه خلال الإعداد والتجهيز لهذه الدورة، باجتماعات اللجنة العليا للمعرض والتنسيق الدائم والمستمر مع الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفريقه المعاون.

إجراء قرعة علنية بشفافية

وقال إنه جرى إجراء قرعة علنية بشفافية وعدالة ونزاهة لتسكين جميع الناشرين المصريين والعرب بالمعرض، وذلك بمقر اتحاد الناشرين المصريين، وجرى استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في المعرض لإتاحة الفرصة للجميع لعرض أحدث إصداراتهم وإنتاجهم للجمهور المصري والعربي، وتلبية الطلبات التي تقدم بها الاتحاد إلى الهيئة.

وأكد أن مصر ستظل دائما في الريادة والصدارة بإنتاجها الفكري والثقافي، وقدرة مثقفيها ومبدعيها وناشريها على العطاء الذي لا ينضب، متمنيا أن تكون هذه الدورة ناجحة ومميزة لجميع الناشرين المصريين والعرب والأجانب.