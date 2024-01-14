قريبا الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي، المسؤول عن برنامج التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يشكل رؤية الدولية المصرية لبناء المنظومة الصحية التي من شأنها أن تضمن السلامة الصحية للمواطنين بالجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها.

مشروع التأمين الصحي الشامل

وأوضح أحمد السبكي خلال حواره ببرنامج «مساء دي أم سي» تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يكفل للمواطن حق الكشف والعلاج بشكل مستمر دون أي تكلفة مادية للمريض، ويشتمل كل فئات المجتمع دون أي استثناء سواء كانوا موظفين أو غير ذلك.

وتطرق المشرف على تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة للحديث عن مراحل تطبيق المنظومة، وقال إن تطبيق المنظومة يتم وفق جدول زمني تم وضعه قبل التجريب لتشمل أولى مراحله بورسعيد وعدد من المحافظات الأخرى.

الكثافة السكانية المنخفضة

وتابع: «والخطة التي تم وضعها لتنفيذ المشروع اشتملت محافظات بعينها واعتمدت على عدد من السندات في فقه الأولوية أولها الكثافة السكانية، حيث بدأنا بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة كونها تسهل عملية التجربة إضافة إلى إمكانية المنح الصحية للمحافظة مدى قبوليتها لإطلاق المشروع، مشيرا إلى أن خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية للمشروع.

وبخصوص الشراكة الخارجية ومدى التعاون الدولة في المحددات التي تتضمنها المنظومة؛ قال السبكي: «بكل تأكيد لدينا تعاون دولي وشراكة مع المنظمات الصحية العالمية في بعض المشروعات، وذلك ضمانا لتقديم الخدمة في أحسن صورة».