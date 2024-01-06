كيفية التسجيل في نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء.. تعرف عليها

قال دكتور طارق عز الدين مدير عام مشروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بفرع جنوب سيناء إنه جرى بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، من 1 يناير الجاري وهو نظام تكافئي اجتماعي يقدم خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع دون تمييز لتتكفل الدولة بتحمل الأعباء عن غير القادرين بغرض خفض معدلات المرض وتوفير الحماية العلاجية لجميع المواطنين.

الخدمات الطبية التي يغطيها التأمين الصحي الشامل

وأضاف مدير عام المشروع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التأمين يغطي الخدمات الطبية الضرورية للمستفيدين وأسرهم بدءا من الكشف الطبي المبدئي مرورا بالتحاليل المعملية والأشعة والأدوية وعلاج الأسنان والأورام والطوارئ والعمليات الجراحية بشرط تسديد الاشتراكات وتبدأ التغطية من الولادة وحتى الوفاة دون حد أقصى للسن وهو إلزامي على جميع المواطنين واختياري على المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم خارج مصر.

كيفية التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أنه يجب التسجيل من خلال الفرع حيث يتوجه المواطن إلى أقرب منفذ خدمة عملاء أو وحدة رعاية أوليه مع إحضار الرقم القومي الخاص به والزوجة وشهادات ميلاد الأطفال وطابعة من التأمينات الاجتماعية لإتمام عملية التسجيل ثم يتم إجراء الفحص الشامل وعمل ملف طبي عائلي بالإضافه إلى أنه يمكن التسجيل من خلال مكاتب البريد وبوابة مصر الرقمية.

طرق الاستفاده بالتأمين الصحي الشامل

وأكد أن طرق الاستفادة بنظام التأمين الصحي الشامل يأتي عن طريق الاتصال على رقم 15344 لحجز موعد كشف لدى طبيب الأسرة عند الحاجة وسوف يقوم الطبيب بالكشف وتقديم خدمات الرعاية الأولية والأشعة والتحاليل والأدوية التي يحتاجها المريض وإذا استدعت الحاجة يتم إحالته إلى أخصائي أو استشاري ليقوم بتشخيص الحالة ويتم صرف العلاج المناسب وللمواطن الحق أن يختار مقدم الخدمة الذي يرغب في تلقي العلاج لديه بشرط أن يكون متعاقدا مع الهيئة.