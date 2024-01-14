نقيب الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد أكثر من 1200 صحفي على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن ما يحدث في قطاع غزة مجزرة جماعية، والصحفيين يواجهون مأساة حقيقية، حيث إنه يوجد أكثر من 1200 صحفي بلا مأوى، فضلا عن صحفيين مصيرهم مجهولا، إضافة إلى أكثر من 56 صحفيا معتقلا في الأراضي الفلسطينية منها في قطاع غزة، ويوجد حرب شاملة ضد الإعلام وكل من يعمل في قطاع غزة.

استشهاد مصور إحدى القنوات اليوم

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أنه استشهد اليوم أيضا مصور قناة الغد في شمال قطاع غزة بعد قصفه بطائرة استطلاع بصاروخ وأدى لاستشهاده هو وشقيقه في القطاع، وسط صمت واضح من العالم، لافتا إلى أن عدد الشهداء من الصحفيين وصلوا لـ112 صحفيا خلال 100 يوم من العدوان من الكيان الصهيوني.

أكثر من 100 ألف فلسطيني ما بين جريح وشهيد

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطيني، أنه يوجد أكثر من 100 ألف ما بين جريح وشهيد، وأكثر من 31 ألف مفقود تحت الركام، منهم آلاف من استشهدوا تحت الأنقاض ولازالوا لم يخرجوا حتى الآن من تحت الأنقاض، وقوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض انتشال الجثث من تحت المباني من خلال القصف المستمر لكل من يقترب من الأمر.

واستكمل: «نعيش مأساة حقيقة وجرائم حرب ترتكب أمام العالم أجمع، الذي يشاهد الجريمة، وإن كانت الجريمة في أي مكان آخر لتحرك العالم وقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن في فلسطين يصبح العالم عاجزا وغير قادر على التحرك أمام فلسطين».