يسري عبدالله: أنزعج من اختزال الهوية المصرية متعددة الجذور في واحدة

قال الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان، إنه ينزعج من اختزال الهوية الحضارية المصرية المتناغمة متعددة الجذور في هوية أحادية ومحاولة تنميط الشخصية المصرية ودفعها في اتجاه واحد ضيق الأفق، متعصب تمييزي معاد للتنوير والحداثة والتقدم وفكرة الوطن.

الأفكار التي حملتها التصورات الرجعية

وأضاف «عبدالله» في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أن كل هذه الأفكار التي حملتها التصورات الرجعية والجماعات المتطرفة التي تشكل وباء ليس فقط على مصر ولكن على العالم العربي والعالم أجمع، هذا أكثر شيء يزعجه، مشيرًا إلى أن العقل الأحادي معناه يرى الأمور من وجهة نظره دائما، ويرى أنه يمتلك هذا البرهان الساطع والحقيقة المطلقة، كما أنه يكون عقلا إنشائيا دائما، وينطلق من تصورات يقينية عن العالم وليست تصورات نسبية، ويرى العالم كأنه ليس بهذا التركيب، العالم معقدا للغاية.

العقل الأحادي عقل مسطح

ولفت أن العقل الأحادي عقل مسطح لأنه ابن لتصور واحد وفكرة ثابتة، هذه الفكرة غير قابلة للتغير، والعقل الأحادي يكره فكرة التغيير والتحديث، وينعكس على الواقع السياسي والاجتماعي.