رئيس جامعة حلوان يشدد على توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب في الكليات

التقى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عددا من طلاب الكليات الذين يؤدون امتحانات نصف العام، للاطمأن على سير العملية الامتحانية، وذلك خلال جولة تفقدية لكليات التربية الفنية والموسيقية.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، والالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب.

وزار رئيس جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية، وكان في استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد الكلية، كما زار كلية التربية الفنية وكان في استقباله الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، وكذلك تفقد كلية الفنون الجميلة وكان في استقباله الدكتور عمرو سامي، عميد الكلية.