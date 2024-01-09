رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس جامعة حلوان: إجادة اللغة الأجنبية شرطا للتخرج.. والتطبيق العام المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
02:29 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان

الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن مجلس الجامعة وافق على قرار يلزم الطلاب بإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة شرطا للتخرج.

خطة شاملة للتطبيق الفعلي لتعليم اللغة

وأشار إلى أن مجلس الجامعة أعد الخطة الشاملة والكاملة للتطبيق الفعلي لتعليم اللغة، سواء من خلال إضافة مقررات جديدة أو دورات متخصصة في الجامعة.َ

وأضاف في تصريحات صحفية مع عدد من محرري ملف التعليم العالي والبحث العلمي، أن التطبيق سيبدأ من العام الدارسي المقبل بجميع الكليات والفرق والمراحل الدراسية.

اقرأ المزيد:

جامعة حلوان تشارك في برنامج تدريبي عن الحوكمة الرقمية

 رئيس جامعة حلوان يوجه بتشكيل لجنة طوارئ استعدادا لامتحانات نصف العام

دراجة هدية.. جامعة حلوان تعلن جوائزها بمناسبة افتتاح أول نادٍ لها

وزيرا التعليم العالي والشباب يشهدان توقيع بروتوكولات بشأن نادي جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن إنشاء ناد للسيدات بكلية التربية الرياضية في الزمالك
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.