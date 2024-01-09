رئيس جامعة حلوان: إجادة اللغة الأجنبية شرطا للتخرج.. والتطبيق العام المقبل

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن مجلس الجامعة وافق على قرار يلزم الطلاب بإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة شرطا للتخرج.

خطة شاملة للتطبيق الفعلي لتعليم اللغة

وأشار إلى أن مجلس الجامعة أعد الخطة الشاملة والكاملة للتطبيق الفعلي لتعليم اللغة، سواء من خلال إضافة مقررات جديدة أو دورات متخصصة في الجامعة.َ

وأضاف في تصريحات صحفية مع عدد من محرري ملف التعليم العالي والبحث العلمي، أن التطبيق سيبدأ من العام الدارسي المقبل بجميع الكليات والفرق والمراحل الدراسية.