رئيس جامعة حلوان يفتتح معرضا لمشروعات طلاب كلية فنون جميلة

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معرضا لتقديم مشروعات طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة على هامش ختام مسابقة نوار للرسم التي نظمتها الجامعة.

جامعة حلوان

وشارك في المعرض طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة لمادة نظريات العمارة، حيث يأتي المعرض في إطار عرض المشروعات التي تهدف إلى تقريب المسافة بين المحتوى النظري والتطبيق على أرض الواقع، من خلال تصميم الماكيتات كبيرة الحجم، التي يستطيع من خلالها الطلاب اختبار مدى ثبات واتزان المنشآت والمباني، ومدى مقاومتها للأحمال، وتحديد نوع الإنشاء الذي يمكن الاعتماد عليه.

مشروعات التخرج

وتنوعت المواد المستخدمة في تنفيذ النماذج بين الخشب والحديد والبامبو، حيث اشتملت الأعمال المعروضة على نماذج لمقاعد الطلاب، ومظلات، وجلسات، ونماذج مصغرة للبرجولات تضع فى الحدائق والمتنزهات العامة.

وأشاد الدكتور السيد قنديل بالمشروعات المعروضة، مثمّنًا الجهد الكبير الذي بذله الطلاب في تصميم النماذج وتنفيذها، كما أوصى بنقل بعض النماذج إلى الحرم الجامعي كالمقاعد والمظلات، لتخدم الطلاب والجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أنّ المعارض تثري خبرات ومهارات الطلاب، وتنمي روح العمل الجماعي من خلال معرفة كيفية الحصول على الخامات وكيفية التعامل معها وتنفيذ الماكيت بأيديهم.

وجرى تنظيم المعرض برعاية ودعم وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر السيد أستاذ مادة نظريات العمارة بقسم العمارة.