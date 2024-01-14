يسري عبدالله لـ«الشاهد»: فكرة الهويات المتعددة أصيلة في جوهر العالم الحر واللحظة الحاضرة

قال الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان، إن واحدا من أهم مميزات الحضارة والثقافة المصرية الأساسية أنها حضارة متعددة الجذور والهويات، والذي يخلق ما يسمى بالجين الحضاري، والذي نجح في 2012 و2013 في مواجهة «الجحافل» من البراري والكهوف أو عصابات التطرف والرجعية ممثلة في جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية.

جين الحضارة المصري

وأضاف «عبدالله» في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أن جين الحضارة المصري هو بالأساس جين يعتمد على تراكم الهويات، وجذور الحضارة المصرية متعددة مثل الفرعوني والقبطي والعربي والإسلامي والحديث، وصولا إلى جماع الشخصية المصرية، التي في النهاية تصبح ابنة الآن وهنا، والتي تقدر على رصد كل هذه المؤثرات والكيانات في سبيكة واحدة متجانسة ومتناغمة.

الإنسان ليس لديه هوية واحدة

وأشار إلى أن الإنسان ليس لديه هوية واحدة، بل أنه ينهض بأدوار متعددة، مردفا: «فكرة الهويات المتعددة أصيلة في جوهر العالم الحر واللحظة الحاضرة».