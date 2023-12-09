«اتكلم عربي» تشرح لأبناء المصريين بالخارج أهمية النيل في الحضارة المصرية (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي» بموقع «فيسبوك» منشورا جديدا، شرحت فيه أهمية نهر النيل في الحضارة المصرية القديمة، موضحة أنه ليست مجرد نهر وإنما رمز للحياة والرخاء لمصر منذ آلاف السنين وحتى الآن.

https://www.facebook.com/watch/?v=338627455577454

وذكر الفيديو، أن وجود نهر النيل وتأثيره الإيجابي على المجتمعات المصرية كان من أحد الأسباب الرئيسية لقيام الحضارة المصرية القديمة، لأن النيل قدم فرصة كبيرة للمصريين القدماء، لإقامة مجتمعات تتعاون في زراعة الأراضي المحيطة، ما جعل الناس يقتربون من بعضهم البعض.

اعتماد مصر على مياه النيل

وتضمن الفيديو الذي نشرته المبادرة، أن الزراعة في مصر كانت تعتمد بشكل كبير على مياه النيل الغنية بالطمي، وذلك وفر الغذاء والحبوب بكميات كبيرة، ومنحه القوة والاستقرار.

وأضاف الفيديو، أن الزراعة ليست النشاط الوحيد الذي اعتمدت عليه مصر بسبب نهر النيل، حيث اكتشفوا أهمية صيد الأسماك، إضافة لصنع واستخدام القوارب كوسيلة للصيد والمواصلات على طول النهر، كما أن مقابر وجدران مقابر الملوك والملكات ممتلئة برسوم خاصة بالمياه والصيد.

النيل وازدهار الحضارة المصرية القديمة

وبحسب الفيديو، فإن نهر النيل أكثر من مجرد مصدر مائي، وهو الشريان الذي يمنح الحياة، ويجمع بين المجتمعات في مصر، وكان يقدم فرصا اقتصادية وثقافية، لذلك تعلقت الحياة والهوية المصرية بالنيل، وكان له تأثير عميق على قوة وازدهار الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف الفيديو، أن نهر النيل هو مهد الحضارة، حيث نمت وازدهرت بفضله، وسيظل رمزًا لقوة وعظمة المصريين على مر العصور، ليروي التراث العميق، لاعظم حضارة في التاريخ،.