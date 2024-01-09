نبيل عمر يكشف لـ«الشاهد» مفتاح الشخصية المصرية ومميزات الحضارة القديمة

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن مفتاح الشخصية المصرية هو العدالة «ماعت»، عند القدماء المصريين وهي تراث مصري أصيل من الحضارة المصرية القديمة التي لا نظير لها إنسانيًا.

الحضارة المصرية القديمة لا يوجد لها مثيل

وأضاف «عمر»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحضارة المصرية القديمة لا يوجد لها مثيل سواء أكانت إغريقية أو رومانية أو غيرهما لأنه كان يوجد بهم عنف، أما الحضارة المصرية فكانت تحترم الإنسان والحيوان والحياة بشكل مطلق.

وتابع الكاتب الصحفي، أن تركيب الشخصية المصرية القديمة، هي التساوي في الحقوق والواجبات، مؤكدًا أنه يوجد فارق بين المساواة الإنسانية والوظيفية، فكل وظيفة لها دور ومزايا وظيفية، وليست إنسانية.

وأشار إلى أنه لا يوجد مساواة بين الشخص المقاتل على الجبهة وبين غيره ينام بمنزله، وبين مدير المستشفى والحارث عليها، مؤكدًا أن التعاون الإنساني والقانوني فالجميع على قدم المساواة، مثل الوزير ومدير المستشفى، وهذا هو المفتاح الحقيقي للشخصية المصرية، ولو تم ذلك لتحول المصريين لعمالقة، ولخرجت منهم طاقة هائلة، لأنه عندما يشعر بالعدالة يشعرك بأنه مختلف.