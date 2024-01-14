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«مستقبل وطن» يجتمع مع هيئته البرلمانية بـ«الشيوخ» في جميع المحافظات

كتب:

محمد أباظة
11:44 م | الأحد 14 يناير 2024
حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن

نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اجتماعا مهما لرؤساء الهيئات البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ في المحافظات، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بالمقر الرئيسي للحزب.

وأدار الاجتماع النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

مستقبل وطن

وتناول الاجتماع سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وبحث آليات عمل الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس الشيوخ وتقديم الطلبات العامة وطلبات المناقشة بالمجلس.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.