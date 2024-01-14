«مستقبل وطن» يجتمع مع هيئته البرلمانية بـ«الشيوخ» في جميع المحافظات

نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اجتماعا مهما لرؤساء الهيئات البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ في المحافظات، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بالمقر الرئيسي للحزب.

وأدار الاجتماع النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

مستقبل وطن

وتناول الاجتماع سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وبحث آليات عمل الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس الشيوخ وتقديم الطلبات العامة وطلبات المناقشة بالمجلس.