مستقبل وطن: مستمرون في تنظيم المبادرات المجتمعية لدعم المواطن الأكثر احتياجا

نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اجتماعا هاما لرؤساء الهيئات البرلمانية للحزب بمجلس النواب في المحافظات؛ لمناقشة خطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة ودورهم المتميز خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المركزي، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

بحث سبل العمل خلال المرحلة المقبلة

وتناول الاجتماع، بحث سبل العمل خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية التي يتبناها الحزب لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، فضلا عن مناقشة اقتراحات رؤساء الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية.

وفي البداية، وجّه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لكافة قيادات وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، لما قدموه من جهد كبير، مؤكدًا أن كافة أعضاء حزب مستقبل وطن ظهروا بصورة مشرفة، جسدت التواجد القوي للحزب بين المواطنين، مشيرا إلى تنظيم زيارات وجولات مركزية على مستوى المحافظات لعقد سلسلة لقاءات مع الهيئات البرلمانية للحزب من أجل خدمة المواطن.

متابعة دقيقة وحازمة لجميع التوجيهات

وبدوره، أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة وحازمة لكافة التوجيهات والخطط الموضوعة ومدى تنفيذها على أرض الواقع، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود، مثمنا الحراك التنظيمي داخل الحزب، وإصرار كافة قياداته على العمل ضمن إطار تنظيمي جماعي وفي ظل تعاون غير مسبوق.