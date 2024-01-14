«برلمانية مستقبل وطن» تهنئ الشرطة بعيدها: خالص التقدير للرجال الأوفياء

هنأ الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رجال الشرطة بجميع قطاعاتها بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 من يناير من كل عام، قائلا: «باسمي واسم جميع نواب المجلس نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع القيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية».

وقال القصبي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، إنّ جهاز الشرطة وطني بامتياز ويعمل دائما على التطوير ورفع كفاءة كل العاملين به لمواكبة مستجدات العصر.

وأوضح أنّ الجهاز يبذل جهدا كبيرا للتدريب للعاملين به خاصة في القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنين منها المرور والأحوال المدنية، وكذلك تحويل فلسفة قطاع السجون إلى قطاع الأحوال المجتمعية، وتحويل مسمى السجين إلى النزيل احتراما لمبادئ حقوق الإنسان وتعزيزا لثقافة حقوق الإنسان، لذلك لا بد من التحية والتقدير لجميع العاملين في الجهاز اعترافا بجهودهم المخلصة للحفاظ على أمن البلاد والعباد.