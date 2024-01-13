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«اقتصادية مستقبل وطن» تناقش خطة عمل المرحلة المقبلة وفقا لاستراتيجية الدولة

كتب:

محمد أيمن سالم
11:28 م | السبت 13 يناير 2024
أمانة الشئون الاقتصادية المركزية

أمانة الشئون الاقتصادية المركزية

عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، اجتماعها التنظيمي الدوري، لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، بالمقر الرئيسي للحزب.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وعرض «الفقي» أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري المستهدفة خلال الفترة 2024 إلى 2030، مؤكدا أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية اقتصادية شاملة سوف تساهم في تحسن الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن خطة عمل الأمانة تعمل وفقًا لاستراتيجية الدولة المعلنة.

وثيقة الدولة الاقتصادية

وخلال الاجتماع، ناقش الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشؤون الاقتصادية، أبرز ما جاء في وثيقة الدولة الاقتصادية وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية ووضع حلول لهذه المشكلات، وتأثير الأزمات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

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