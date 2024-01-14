حساب منتخب مصر يحذف تغريدة عن محمد صلاح بعد دقائق من نشرها.. ماذا حدث؟

حالة من الحزن تعيشها جماهير الكرة المصرية، بعد تعثر منتخب مصر في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، عقب التعادل أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما بالجولة الأولى للمجموعة الثانية.

لماذا حذف اتحاد الكرة تغريدة عن صلاح بعد دقائق من نشرها؟

رغم حالة الحزن التي يعيشها الشارع الكروي المصري، نشر حساب منتخب مصر على موقع «X» (تويتر سابقا)، صورة احتفاءً بتحقيق محمد صلاح، قائد المنتخب رقما قياسيا بعد تسجيله هدف التعادل في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء.

«أول لاعب في تاريخ مصر يسجل في 4 نسخ مختلفة من أمم أفريقيا»، هكذا احتفى حساب منتخب مصر لكرة القدم بإنجاز صلاح، لكنه سرعان ما حذف التغريدة بعد دقائق قليلة من نشرها، فماذا حدث؟

حزن في الشارع المصري بعد تعادل المنتخب أمام موزمبيق في افتتاح أمم أفريقيا

هجوم كبير من الجماهير على التغريدة، في ظل حالة الحزن من سقوط منتخب مصر في فخ التعادل، ما جعل المتابعين يهاجمون القائمين على الصفحة، بشأن توقيت الاحتفاء بقائد المنتخب محمد صلاح، بعد التعادل الذي حققه المنتخب، والذي اعتبرته الجماهير بطعم الخسارة.

آمال كبيرة تعقدها جماهير الكرة المصرية على هذا الجيل، في فك عقدة مستمرة منذ 14 عامًا، وتحديدًا من نسخة أمم أفريقيا 2010، آخر نسخة توج بها المنتخب الوطني باللقب القاري.

وينتظر منتخب مصر مباراتين في دور المجموعات أمام كلا من غانا والرأس الأخضر، بحثًا عن بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة القارية.