بعد تصريح كلوب المثير عن المنتخب.. رسالة خاصة من ليفربول إلى محمد صلاح

ساعات وتبدأ رحلة محمد صلاح خارج أوروبا، وذلك بعدما ذهب للانضمام إلى منتخب مصر، استعدادًا للمنافسة على لقب الفراعنة في كأس أمم أفريقيا، ولم ينس ليفربول نجمه الذي يفتقد خدماته، بسبب ذهابه إلى كوت ديفوار التي تستضيف البطولة القارية.. فماذا فعل الريدز للفرعون المصري؟

تفاصيل رسالة ليفربول لمحمد صلاح قبل كأس أمم أفريقيا

كعادته يواصل ليفربول دعم محمد صلاح في رحلاته القارية خارج أوروبا، ما فعله النادي بالفعل بعد انضمام الفرعون المصري للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، على أمل حصد النجمة الأفريقية الثامنة في التاريخ، خاصة بعد رسالة الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق، التي أصابت بعض الجماهير الأفريقية بالإحباط، لتمني خروج مصر في الأدوار الأولى.

«غدًا تبدأ رحلة محمد صلاح مع المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا 2023».. هكذا كتب ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة دعم لمحمد صلاح، في رحلته التي يعقد عليها ملايين المصريين آمالهم من أجل العودة باللقب الغائب منذ سنوات، بعد الأداء الاستثنائي الذي ظهر به في المباريات الأخيرة مع ليفربول وخلال فترة التحضيرات رفقة الفراعنة.

«سأكون كاذبًا لو قلت أنني أتمنى حظ سعيد لمحمد صلاح مع المنتخب».. جملة كانت بمثابة قنبلة ألقاها المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي تمنى حظًا غير سعيد لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا من أجل عودته سريعًا للانضمام إلى المنتخب، باعتباره لا يملك بديلًا له في الوقت الحالي، إلى جانب تأثيره الاستثنائي على الفريق.

محمد صلاح انضم لمنتخب مصر، قبل بضعة أيام، وذلك بعد المشاركة في آخر ظهور له رفقة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، كما شارك في لقاء تنزانيا الودي، وسجل هدفًا من ضربة جزاء، بينما صنع آخر، سجله محمود حسن تريزيجيه، على أن يبدأ المنتخب مشواره بمواجهة موزمبيق، غد الأحد.