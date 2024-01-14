استعدادات قرية محمد صلاح لمتابعة مباريات المنتخب في أمم إفريقيا.. طقوس خاصة

طقوس خاصة تشهدها قرية نجريج بالغربية، مسقط رأس النجم العالمي محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، في جميع البطولات التي يشارك فيها ابن القرية، سواء مع ليفربول الإنجليزي أو المنتخب الوطني لكرة القدم ومنها بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك حرصا منهم على على دعم المنتخب الوطني وابن قريتهم.

دعم المنتخب الوطني لكرة القدم

الاستعدادات والتجهيزات للمحافل والبطولات الرياضية الدولية يحرص أصحاب الكافيهات والمقاهي بقرية محمد صلاح على الانتهاء منها مبكرا قبل انطلاقها، «البطولة الأفريقية موسم لنا وبنستعد مبكرا لها»، بتلك الكلمات تحدث لـ«الوطن»، كمال محمد، صاحب أحد المقاهي بالقرية، مؤكدا انتهاء استعدادات المقهى لاستقبال الجماهير من أجل متابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة أمم أفريقيا.

بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار

وأضاف: «من وقت ظهور نجومية العالمي والقرية أصبحت محط أنظار الجميع، خاصة في البطولات الدولية والبعض يأتي لمشاهدة المباريات مع أهل قرية»، مشيرا أن قرية نجريج بها 3 مقاهي جميعها تكون ممتلئة أثناء مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم ومباريات نادي ليفربول الإنجليزي لمتابعة ابن القرية، ويكون الحجز بالأسبقية وجميعها تستعد للبطولات مبكراً.

وأوضح أن القرية لها طقوس خاصة أثناء متابعة مباريات كرة القدم، ويشارك فيها ابن القرية سواء مع المنتخب أو نادي ليفربول الإنجليزي، تتمثل في قيام أصحاب الكافيهات بتجديد صور «صلاح»، كما يتجمع أهل القرية داخل الكافيهات من أجل مشاهدة المباريات مع بعضهم.