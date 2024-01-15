يسري عبد الله لـ«الشاهد»: أي انتقاد لثورة يوليو 1952 يعد هجوما على الدولة الوطنية

قال الدكتور يسري عبد الله، أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان، إن الشائعات قد تقود العقل العام ويمكن أن تنهض من مراكز أبحاث أو أجهزة استخباراتية أو دول قائمة ومستقلة بذاتها أو منصات إعلامية، وانجرار هذا الطوفان على منصات السوشيال ميديا والتي تكون في الغالب تلعب فيما يسمى رأس الحربة في هذا السياق.

تجليات العقل الأحادي

وأضاف «عبد الله» في حواره لبرنامج «الشاهد»مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز» أن تجليات العقل الأحادي وأثاره على السياقين الاجتماعي والسياسي واضحة للغاية، وأي شخص يتأمل واقعنا سيجد أن هناك آثارا شديدة السوء على هذا الواقع من نتاجات محاولة قولبة العقل العام وتنميطه.

هناك محاولة تقديس ما قبل ثورة يونيو 1952

وتابع: «هناك محاولة تقديس ما قبل ثورة يونيو 1952 والحديث طوال الوقت بأن ثورة يوليو هبطت من السماء، والهدف من كل هذا السيناريو هو انتقاد فكرة الدولة الوطنية، لان الهجوم على ثورة 52 يخفي داخله محاولة الهجوم على الدولة الوطنية».