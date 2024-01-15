«مسلم»: إسرائيل روجت أكذوبة كبرى بأن مصر منعت دخول المساعدات إلى غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي روّجت لأكذوبتين خلال الأيام الماضية، الأكذوبة الأولى أن مصر تصدّر الأسلحة إلى حماس من خلال محور صلاح الدين، والأكذوبة الثانية أن مصر تمنع المساعدات من العبور من معبر رفح إلى غزة.

«مسلم»: أكاذيب إسرائيل لمحاولة ابتزاز مصر

وأوضح «مسلم» خلال لقاء عبر قناة «الحدث»، أن إسرائيل بعد تراجعها ميدانيا أو تحقيق أهدافها في قطاع غزة، بدأت تروّج لمحاولة ابتزاز مصر؛ للتنصل من الاتفاق الذي وُقّع عام 2005، بأنها ليس لها سيطرة على هذا المحور، مؤكدًا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تخبر مصر ولا تستطيع أن تقرر شيئا مثل ذلك وأن المعدات العسكرية لم تصل لهذا المحور كما أُشيع منذ أسابيع.

وتابع «مسلم»: مصر تتمسك بالاتفاقية، وتتمسك أيضًا بأنها لم تصدّر أسلحة لحركة حماس، ولم تمنع دخول المساعدات من معبر رفح إلى غزة، وهي الأكذوبة الكبرى التي روجتها إسرائيل في محكمة العدل الدولية.