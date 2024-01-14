تقارير: عجز ميزانية إسرائيل يصل لـ6.6% في 2024

أظهرت المسودة المعدلة لميزانية عام 2024 بإسرائيل وجود عجز في الميزانية تتوقع الحكومة ارتفاعه لـ2.25%، مسجلا 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، فيما تواصل الحكومة مناقشة «الميزانية المعدلة» التي ستتضمن إنفاقا أكبر لتمويل الحرب.

وزراء الحكومة يسعون لمناقشة «الميزانية المعدلة»

ويبدأ عدد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، اليوم، جلساتهم لمناقشة «الميزانية المعدلة»، والتي يتوقع أن تتضمن إنفاق أكبر في تمويل حرب إسرائيل على قطاع غزة، وهي الميزانية التي سيتم إجراء التصويت عليها صباح الغد.

ووفق مسودة الميزانية، تؤدي الحرب على قطاع غزة، والتي بدأت يوم 7 أكتوبر 2023، أي منذ أكثر من 100 يوم، إلى تراجع النمو الاقتصادي في العام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية، عقب خسائر متوقعة في الاقتصاد هناك قدرت بـ1.4 نقطة في العام الماضي.

بينما يقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل، أي ما يقارب الـ 40.25 مليار دولار في الفترة من 2023 لنهاية الربع الأول من 2024، على افتراض انتهاء القتال المكثف خلال تلك المدة من السنة.

ويتوقع عدد من الخبراء تراجع النمو بشكل حاد خلال الربع الرابع من العام الجاري بسبب تأثيرات الحرب على قطاع غزة، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن الناتج المحلي نما بنسبة 2.5% على أساس سنوي بالفترة من يوليو لسبتمبر 2023، بالمقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8%، بحسب «سكاي نيوز».