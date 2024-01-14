«المصري للفكر» يبزر حيل إسرائيل للتضييق على المساعدات الإنسانية لغزة

أفصح المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، عن إستراتيجية تنفذها إسرائيل لعرقلة إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، معتمدا على تقرير نشرته مجلة «ذا نيوركير» الأمريكية التي أجرت حوارا صحفيا مع النائبين الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي، وهما جيف مركلي وكريس فان هولين.

حضور نواب لمصر

وسافر النائبان إلى رفح بمصر من أجل متابعة الأوضاع الإنسانية في القطاع، ولكي يتم العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

أهمية وقف القصف الإسرائيلي

وأوضح النائب، ﻛـــﺮﻳﺲ ﻓـــﺎن ﻫـــﻮﻟﻴﻦ، أنه يجب وقف القصف من أجل تحسن الأوضاع الإنسانية، مبينا أن هذا أمر ضروري في وقت تفشل الحكومة الإسرائيلية في تقليل أعداد القتلى، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تضغط بشكل كافي على نتنياهو مع الإشارة إلى تحسن طفيف ظهر من خلال فتح معبر كرم أبو سالم، مبينا إدارة نتنياهو ظهره للمطالب الأمريكية، مشددا أهمية قيام واشنطن بالكثير من الجهود لإيقاف اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يتوسع في الاستيطان والعنف.

تحركات أمريكية

وذكر النائب أن استراتيجية بايدن كانت تهدف للتعبير عن وقوف أمريكا بحزم إلى الشعب الفلسطيني بعد أحدث 7 أكتوبر وإيجاد حضن دافئ لإسرائيل لكي يتم التأثير فيما بعد على نتنياهو وحكومته لكن هذا لم يتحقق بشكل كامل.

تعديلات قانونية

وأشار النائب أن التعديل الأخير على مشروع قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل ودول أخرى كان الهدف منه 3 أشياء، وهي التأكيد على أهمية استخدام الدول التي تتلقى المساعدات الأمريكية بشكل إنساني، وكذلك التعاون مع أمريكا لتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع والثالث هو إنتاج تقارير تتابع عمل النقطتين، مبينا عدم رغبة بايدن في تعديل المقترحات المقدمة حتى الآن.

إرادة إسرائيلية للتعنت ضد الفلسطينيين

وبيّن أن الإرادة الإسرائيلية لم تكن كافية لمعالجة نطاق الأزمة وشدتها وظهر هذا في التعنت لفتح معبر كرم أبو سالم، والذي كان يمكن حل أزمته في وقت أسرع من الذي تم فيه، مشيرا في الوقت ذلك إلى تعنت إسرائيل لفتح معبر إيرز، لافتا إلى أن إسرائيل لم توضح أي تفسير حول أسباب رفض دخول المساعدات أو كتابة قائمة بالأشياء الممنوعة من الدخول عبر المعبر.