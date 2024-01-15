وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الظاهرية جنوب الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة الظاهرية، جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة دون الإبلاغ عن إصابات، أو اعتقالات، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، استشهاد 5 فلسطينيين بينهم اثنيين، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اختراق سيارتهم فلسطينية حاجزا للجيش بالقرب من «مستوطنة ميتزاد»، وإطلاقهما النار على القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة،

ومساء أمس الأحد، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن عدد الصحفيين الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، بلغ إلى 112 قتيلا من بينهم 14 صحفية، موضحة أن الصحفيين يعيشون ظروفا غاية في التعقيد والصعوبة حد خطر الموت، ليس لهم فحسب بل وعائلاتهم التي قتل الاحتلال منها المئات، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.