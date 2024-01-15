«مسلم»: مصر أكثر دراية بألاعيب إسرائيل.. ودولة الاحتلال تحاول تبرير فشلها

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن مصر هي الأدرى بإسرائيل «وإحنا دخلنا معهم حروب، واتفاقية سلام، وأيضًا في تحكيم دولي في محكمة العدل الدولية على طابا وكسبناها»، وأن المفاوض المصري والقيادة المصرية الأكثر دراية بإسرائيل وألاعيبها وأكاذيبها.

وتابع «مسلم» خلال لقاء عبر قناة «الحدث»، أن إسرائيل لا يمكن أن تفتح مجال للمشاكل في المنطقة غير المشاكل الذي بها الآن خاصة بعد مرور 100 يوم وعدم تحقيق هدفيهم المعلنين وهو إعادة المحتجزين أو قتل قادة حماس، ومع ظهور مظاهرات في إسرائيل تطالب بإقالة نتنياهو كل هذه العوامل تؤدي إلى تصريحات عدائية ومن محاولة توزيع وتبرير الفشل بتهم للجيران هنا أو هناك.

وأشار «مسلم» إلى أن إسرائيل تحاول أن تبرر فشلها وتحاول أن تبتز مصر بتزويع الاتهامات المتكررة التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أن إسرائيل تعلم وتدرك أهمية مصر ودورها وقوتها والاتفاقيات التي وقعت معها فيها، وخطورة انتقاد أو محاولة الخروج عن هذه الاتفاقيات، لافتًا إلى أن إسرائيل أصبحت في أزمة، والجميع يرى في الصحف الأمريكية عن التباعد ما بين بايدن ونتنياهو وتحاول حل هذه الأزمة بتوسيع نطاق الحرب، والمشاكل بين الجيران، وهي تعلم عند مصر أن الأمر يعد صعبًا للغاية.