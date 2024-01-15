صفعة جديدة لحكومة نتنياهو.. توقعات بارتفاع عجز ميزانية الاحتلال بنسبة 6.6%

في إطار الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، على خلفية عدوانها على قطاع غزة في إطار ما أسمته بعملية «السيوف الحديدية»، أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024، أن عجز الموازنة من المتوقع ارتفاعها من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وكان «كنيست» الاحتلال الإسرائيلي «البرلمان» وافق في ديسمبر من العام الماضي 2023 على ميزانية حرب خاصة للعام ذاته 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيقل للمساعدة في تمويل العدوان على قطاع غزة وتعويض المتضررين.

ومن المتوقع إجراء تصويت علي ميزانية معدلة سيبدأ وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، ستتضمن إنفاقاً كبيرا لتمويل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

توقعات بتراجع النمو الاقتصادي بمقدار 1.1 نقطة مئوية

وأوضحت مسودة الميزانية، أن «حرب غزة»، ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري 2024 بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي 2023، فيما قدر الأثر المالي بنحو 150 مليار شيكل «40.25 مليار دولار» في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام الجاري 2024.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي إلى أنها ستحتاج إلى زيادة إنفاقها العسكري خلال 2024 بمقدار 30 مليار شيكل على الأقل «8.3 مليار دولار» في ظل «حرب غزة»، وفق لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية» الإخبارية.