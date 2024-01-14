موقع أمريكي: إدارة بايدن تتواصل مع بدائل نتنياهو

بيّن موقع استخباراتي أمريكي باسم «أكسيوس» عمق الأزمة بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي مؤخرا في ظل التعنت الإسرائيلي لإيقاف الحرب على غزة.

محاولة تغيير حسابات نتنياهو

وأشار الموقع إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحاول تغيير حسابات نتنياهو من خلال إحياء الجهود لكي يعترف نتنياهو بالدولة الفلسطينية، فيما يعترف المسؤولون الأمريكيون بأنه من «المستبعد» الاعتقاد بأن نتنياهو قد يوافق على صفقة تمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، إلا أنهم يقولون إنهم يريدون تقديم رؤية بديلة لما يخشى الكثيرون أن تكون حربًا لا نهاية لها في غزة.

وفي الوقت نفسه، تفكر إدارة بايدن أيضًا على المدى الطويل وتبقي القنوات مفتوحة مع اللاعبين السياسيين الآخرين في إسرائيل.

زيارة هامة

وخلال زيارة الأسبوع الماضي، عقد بلينكن اجتماعا منفصلا مع وزير الحرب بيني غانتس، الذي تظهر استطلاعات الرأي المحلية أنه من المرجح أن يفوز بسهولة في الانتخابات الإسرائيلية إذا أجريت اليوم.

لقاء مع منافسي نتنياهو

والتقى بلينكن أيضًا بزعيم المعارضة يائير لابيد ووزير الدفاع يوآف جالانت، المنافس الرئيسي لنتنياهو داخل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء.

نتنياهو يستمع لأشخاص بعينهم

وفي الوقت الحالي، يبدو نتنياهو «أكثر استعدادًا للاستماع» إلى الوزراء القوميين المتطرفين في حكومته - وبالتحديد إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريش - بدلاً من «ما يقوله رئيس الولايات المتحدة»، حسبما قال السيناتور فان هولين لموقع «أكسيوس».

بدوره، أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن إدارة بايدن تعمل على إدخال تغييرات نمطية الحرب في ظل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

مرحلة ثالثة

وأضاف «الرقب» لـ«الوطن»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الانتقال لمرحلة ثالثة من الحرب عن طريق الانسحاب من بعض المدن وتنفيذ عمليات نوعية وهذا لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن عدم انصياع نتنياهو لبايدن يخسر أمريكا سياسيا لذا تحاول الضغط على نتنياهو.

إمكانية إيقاف الحرب

وتابع: «أمريكا قادرة على إيقاف الحرب بشرط وقف الدعم المطلق لإسرائيل، ولكن أمريكا تتصرف بإستراتجية محدودة، وكان هناك إمكانية الضغط أكثر لتغيير قواعد الاشتباك لكن هذا لم يحدث».