فيلم «الحريفة» يتصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض.. كم حقق؟

لعدة أيام متواصلة نجح فيلم «الحريفة» في تصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض، رغم المنافسة الشديدة مع بقية الأفلام.

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن فيلم الحريفة تصدر أمس شباك التذاكر بإيرادات بلغت 600 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «الحريفة»

فيلم الحريفة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم احمد غزي وكزبرة ونور النبوي وخالد الذهبي ونور إيهاب وأحمد حسام ميدو، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

وينافس في شباك التذاكر بجانب عدد من الأفلام، منها فيلم أبو نسب لمحمد إمام، والإسكندراني لأحمد العوضي، وليه تعيشها لوحدك لخالد الصاوي وشريف منير، وغيرها.