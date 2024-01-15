خبير علاقات دولية: قصف الحوثيين لأهداف أمريكية ستصعد الصراع في حالة واحدة

استهدفت جماعة الحوثي في اليمن حاملة طائرات أمريكية، فجر اليوم، في أول رد رسمي من الحوثيين بعد استهداف قوات أمريكية وبريطانية أهدافًا عسكرية لهم فجر الجمعة الماضية، ردًا على استهداف الحوثيين السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بحسب القاهرة الإخبارية.

قال الدكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات السياسية وخبير العلاقات الدولية، إنّ استهداف جماعة الحوثي لحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر هو أول رد رسمي بعد استهداف أمريكا وبريطانيا أهداف عسكرية لهم في اليمن، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي مستمرة في استهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

استهداف بعض الأهداف الأمريكية

وأضاف خبير العلاقات الدولية، لـ«الوطن»، أنّ الرد الحوثي سيكون في جملة من الأعمال والاستمرار على نفس النهج، أي استهداف السفن وتعطيل الملاحة واستهداف بعض الأهداف الأمريكية، كما كان يحدث في الماضي.

وأشار «سليمان» إلى أنّ ضربات الحوثيين ضد الأهداف الأمريكية ستصعد الصراع وتزيد من التوتر في حالة أحدثت ضررًا بالغًا فقط، ما عدا ذلك فهي مجرد مناوشات في حدود يمكن السيطرة عليها، فلا الحوثيون سيتعدون حدودهم، ولا إيران ستوسع الصراع، ولا واشنطن أيضًا فكل منهما يتحرك في حدوده الممكنة.

جماعة الحوثي تطلق صاروخ كروز ضد حاملة طائرات أمريكية

كانت جماعة الحوثي في اليمن أطلقت صاروخ كروز مضاد للسفن ضد حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر فجر اليوم الاثنين، لكن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت الصاروخ في محيط ساحل الحُديدة ولم يسفر الحادث عن وقوع أي أضرار، وهو أول رد رسمي من الحوثيين بعد مرور 3 أيام على الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، أكدت إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن، قادم من مناطق تابعة للحوثيين، تجاه حاملة الطائرات الأمريكية لابون في جنوب البحر الأحمر، بعد تهديدات حوثية بالرد على الضربات الأمريكية البريطانية ضد اليمن.