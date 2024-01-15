«التعليم»: انتظام امتحانات نصف العام لطلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكّدت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، انتظام سير الامتحانات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل عادل، إذ يتولى قسم التقييم والامتحانات بالوحدة متابعة الامتحانات بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال غرفة العمليات بالوحدة ومتابعة المدارس، وذلك لضمان انتظام الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي طارئ.

برنامج تدريبي على طريقة وضع الامتحانات

وأضافت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنَّه تمّ تنظيم برنامج تدريبي على طريقة وضع الامتحانات وذلك في حضور كل واضعي الأسئلة، وذلك بهدف التأكّد من أن الأسئلة تتسم بالدقة والشمول وتراعي مستويات الطلاب المختلفة، وعمل تقرير يومي عن أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالوحدة، وذلك لرصد أي ملاحظات أو شكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وخلال متابعته لسير الامتحانات بالمدارس، أكّد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن الوحدة تحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب وضمان سير الامتحانات بشكل منظم.

برامج تدريبية لإعداد المعلمين والإداريين

وأشار إلى أنَّ الوحدة نظمت عددًا من البرامج التدريبية لإعداد المعلمين والإداريين لمواكبة التطورات الجديدة في مجال التعليم الفني، وذلك بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أنَّ وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتعاون مع الشركاء الصناعيين لتوفير التدريب العملي للطلاب في بيئة صناعية حقيقية وذلك بهدف إعدادهم لسوق العمل.

جدير بالذكر، أنَّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعتمد على الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في المصانع والمؤسسات الصناعية.