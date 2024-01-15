مجلس الدولة ينهي نزاعا بين جامعة الإسكندرية وحي الجمرك

أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، النزاع القائم بين جامعة الإسكندرية وحي الجمرك، بخصوص طلب إلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 99 لسنة 2021، فيما تضمنه من إلزام الجامعة بالترميم الشامل للعقار رقم 10بشارع الكوبري القديم- باب الكراستة- قسم اللبان.

تشكيل لجنة هندسية

وأمرت الجمعية طرفي النزاع بتشكيل لجنة هندسية ثلاثية برئاسة أستاذ من كلية الهندسة بجامعة دمنهور يختاره عميد الكلية، وعضوية عضو من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ممثلا عن الجامعة، وأحد المهندسين المدنيين بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية ممثلا عن المحافظة، تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، معاينة العقار رقم 10 الكائن بشارع الكوبري القديم بناحية باب الكراستة بقسم اللبان وتحديد أوصافه وحدوده وطبيعة النشاط المقام عليه.

كما أمرت بتوضيح بيان ما إذا كانت جامعة الاسكندرية هي مالكة العقار بالكامل أم جزء منه، وفي ملكية جزء فقط تحديد حصتها في الملكية، وفي جميع الأحوال بيان الحالة الإنشائية للأجزاء المملوكة لها، وما بها من تلفيات وأثرها في حالة العـقار بالكامل، وما إذا كان آيلا للسقوط ويمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات، وما إذا كان يُجدي فيه الإصلاح أو الترميم وكيفية إجراء ذلك، وبيان مدى صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه، وتحقيق جميع الاعتراضات المتعلقة بهذا النزاع علي ان تلتظم اللجنة بتسليمة للجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 24/ 1/ 2024 تمهيدًا للفصل في النزاع.